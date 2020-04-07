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صور .. حملة للتبرع بالدم للعاملين بالمجمع الطبى فى طنطا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:08 م
صور .. حملة للتبرع بالدم للعاملين بالمجمع الطبى فى طنطا تبرع العاملين بمستشفى المجمع الطبى بطنطا بالدم
الغربية - محمد طارق

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نظم العاملون بمستشفى المجمع الطبى بطنطا التابع لفرع التأمين الصحى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة بمقر المستشفى للتبرع بالدم من قبل العاملين، فى إطار المشاركة المجتمعية، وحرصا من العاملين بمستشفى المجمع الطبى على أداء واجبهم الوطنى، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ونقص وحدات الدم ومشتقاته.

أقيمت فعاليات الحملة، بمكان يتناسب مع معايير مكافحة العدوى، داخل المستشفى، وذلك للتبرع بالدم من قبل العاملين بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور رائف عوض الله مدير عام التأمين الصحى بالغربية، والدكتورة علا البنهاوى مدير مستشفى المجمع الطبى بطنطا، وبالتنسيق مع مسئولى بنك الدم الاقليمى بطنطا .

وكان الدكتور رائف يوسف مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الغربية، قام بزيارة تفقدية لمستشفى مبرة المحلة ، وذلك لمتابعة اخر التطورات فى اعمال التطوير بالمستشفى والاطمئنان على آلية تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين  .

حيث قام يوسف بالمرور على اقسام المستشفى واماكن التطوير بها، وذلك برفقة المهندس ايمن الصفطى رئيس قسم المشروعات، والدكتور حلمى اغا مسئول المستشفيات بالفرع، الدكتور احمد سالم مدير المستشفى، الدكتور محمد حشاد نائب مدير للمستشفى، الدكتور احمد البنا رئيس الشئون العلاجية، الدكتور احمد بدير مدير الطوارئ .

وأكد مدير الفرع على سرعة الانتهاء من عمليات التطوير بتسليمها فى الوقت المحدد بما لا يؤثر على تقديم الخدمة الطبية، فيما قال مدير المستشفى ان الجميع يعمل على قدم وساق طبقا لتنفيذ خطة ادارة الفرع سواء فى عملية التطوير او تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين .

حملة التبرع بالدم (1)
حملة التبرع بالدم 

 

حملة التبرع بالدم (2)
حملة التبرع بالدم

 

حملة التبرع بالدم (3)
حملة التبرع بالدم

 

 


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