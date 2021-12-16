وفاة 7 عمال وإصابة 19 آخرين فى حادث سير غرب نيجيريا

أبوجا أ ش أ

لقى 7 عمال بناء على الأقل مصرعهم، وأُصيب 19 آخرون فى حادث سير غرب نيجيريا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وأفاد موقع "توادي" النيجيري، بوفاة 7 عمال بناء على الأقل، وإصابة 19 آخرين صباحاً، إثر اصطدام الشاحنة التى كانت تقلهم بأخرى على الطريق السريع بمنطقة "باديكو" فى "إبادان" بولاية "أويو" (غرب نيجيريا)".

وذكر الموقع أن "الشاحنة التى كانت تقل العشرات من عمال البناء كانت تسير بسرعة متجهة نحو طريق "إيكير"، عندما عبرت شاحنة أخرى الطريق السريع".

وأضاف الموقع بأن رجال الشرطة ساعدوا فى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن المسؤول عن السلامة على الطرق فى ولاية "أويو"، أونسى تشوكوراه، صرح أن الشاحنة كانت تقل 26 عاملا.