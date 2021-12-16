وزير خارجية السعودية ينفى عقد لقاء مع الجانب الإيرانى فى الأردن مؤخرا

كتب أحمد جمعة

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والرياض، موضحا اهمية ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم المملكة للامن المائي لمصر والسودان.

أشار وزير خارجية السعودية فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى، إلى انه لم يجر أي لقاء بين الرياض وايران اي الاردن خلال الايام الماضية، موضحا ان بلاده منفتحة بشكل كبير على أي حوار.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تشدد على ضرورة اجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مشددًا على أهمية خروج المرتزقة والمقاتلين الاجانب بشكل كامل من ليبيا.

بدوره شدد وزير خارجية السعودية على ضرورة تعزيز الامن الاقليمي والعمل بين القاهرة والرياض لمعالجة الملفات الشائكة منها المستجدات حول جائحة كورونا.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلافات المشتركة قوية ونعمل على تعزيزها في اليات العمل المشترك بين البلدين، موضحا اهمية التنسيق في كافة المحافل ويجب العمل على تعزيز خصوصيتها.