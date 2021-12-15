اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات يبحث التعاون فى مجالات التحول الرقمى والأمن السيبرانى مع استونيا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:33 ص
وزير الاتصالات يبحث التعاون فى مجالات التحول الرقمى والأمن السيبرانى مع استونيا وزاره الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها الى العاصمة الاستونية تالين فى زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر واستونيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من التجربة الاستونية الرائدة فى مجال التحول الرقمى؛ حيث تعد من أكثر المجتمعات الرقمية تطورا فى العالم، بالإضافة الى خبراتها الواسعة في مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية.
 
هذا ومن المقرر أن يلتقى الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة مع اندريس سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بدولة استونيا، ومسؤولى الحكومة، وقيادات البرلمان الاستونى، لمناقشة اليات دعم التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات، ودعم الابداع التكنولوجى، وكذلك تبادل الخبرات فى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع مسئولى الشركات الاستونية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لبحث فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
 

عمرو طلعت

استونيا

التحول الرقمي

الأمن السيبراني

اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الاتصالات: حوكمة الثروة العقارية تحتاج مجهودًا ضخمًا ورقم عقارى لكل مبنى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:40 م

وزير الاتصالات: إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.. تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه.. وارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمصر من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 إلى 45.8 ميجابت/ث فى أكتوبر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:00 م

وزير الاتصالات أمام "دفاع النواب": إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.. وتدريب 200 ألف متدرب.. ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر من6.5 ميجابايت/ ثانية فى يناير 2019 إلى 45.8 ميجابايت/ث فى أكتوبر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة