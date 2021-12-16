اليوم السابع
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وزارة الهجرة: تذكرة طيران مجانية لمصري بإيطاليا يعود لأرض الوطن

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:22 م
وزارة الهجرة: تذكرة طيران مجانية لمصري بإيطاليا يعود لأرض الوطن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، استجابت وزارة الهجرة لمخاطبة القطاع القنصلي، لإمكانية عودة والد شاب مصري (ط.ع) متوفى بإيطاليا، عثر عليه بأحد شوارع مدينة نابولي، بالعودة إلى أرض الوطن، دون تحمله أي تكلفة نظرا لمعاناته من حالة إعسار مادي شديدة.
 
من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إنه تم الاتفاق على توفير تذكرة طيران لوالد الشاب المصري، دون تحمله أى تكلفة، وتم التواصل مع الحالة لإبلاغه بموعد عودته لمصر، والمقررة يوم 21 ديسمبر الجاري، آخذين في الاعتبار كافة الجوانب النفسية والمادية للحالة نتيجة وفاة نجله، خاصة وأنه كبير في السن ويعاني المرض.
 
كما أكدت وزيرة الهجرة استمرار التعاون والتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، في إطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج، والعمل سويا على التحرك السريع نحو إيجاد حلول ومساعدات للحالات التي ترد إلى وزارة الهجرة او السفارات المصرية في مختلف دول العالم.

المصرين بالخارج

وزيرة الهجرة

ايطاليا

وزارة الخارجية

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