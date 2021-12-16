واردات مصر من التبغ تتراجع لتحقق 44 مليون دولار سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

شهدت واردات مصر من التبغ تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث هبطت قيمة واردات التبغ المفروم أو المكبوس للمضغ لنحو 4 ملايين و965 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت 49 مليون و228 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بتراجع بلغ 44 مليون و263 ألف دولار.

وجاءت واردات التبغ ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار و45 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل مليار و959 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 86 مليون و339 ألف دولار، وشملت قائمة واردات مصر من السلع الوسيطة كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 225 مليون و631 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 181 مليون و718 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 43 مليون و913 ألف دولار، يليها واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب بقيمة 237 مليون و475 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 219 مليون و526 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 17 مليون و949 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما كان 3.08 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 22.5٪، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 36.6٪، حيـث بلغـت 3.45 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.