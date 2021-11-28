دراسة: اتباع النظام الغذائي النباتى يحارب الإصابة بالصداع النصفى المزمن

كتبت - ميرفت رشاد

يتسبب الإصابة بالصداع النصفي في حدوث ألم لا يمكن للشخص تحمله، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل الأعراض، على سبيل المثال يمكن لبعض الفواكه أن تزيد من خطر إصابتك بالصداع النصفي، في حين أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية قد تقلل من تكرار وشدة هذا الصداع، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

كشفت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة BMJ Case Reports، أجريت على رجل يبلغ من العمر 60 عامًا عانى من الصداع النصفي المزمن لأكثر من 12 عامًا، أن تناول النظام الغذائي النباتي والأطعمة الكاملة المعروف باسم نظام LIFE (الأطعمة اليومية قليلة الالتهابات) يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في محاربة الصداع النصفي المزمن.

وأكدت الدراسة، أنه بعد التمسك بالنظام الغذائي الغني بالخضار الورقية كثيفة المغذيات من بين الأطعمة الكاملة النباتية الأخرى، لمدة شهرين، اختفى الصداع بعد ثلاثة أشهر، والصداع النصفي لم يتكرر منذ أكثر من سبع سنوات.

قالت الدراسة، إن استخدام نظام LIFE الغذائي نجح في علاج الصداع النصفي المزمن عندما فشلت التدخلات الأخرى، مشيرة إلى أنه لا يوجد جانب سلبي لاتباع نظام LIFE الغذائي بإشراف طبي، لأن الآثار الجانبية هي صحة أفضل.

من جانبه، علق المريض على أنه بالإضافة إلى التخلص من الصداع المؤلم، فإن النظام الغذائي أتاح له التخلص من الاعتماد على الأدوية ذات الآثار الجانبية الشديدة وتحسين حالة الربو.

ومع ذلك، في حين أن اتباع نظام غذائي نباتي يحتوي على الكثير من الفوائد لصحتك، فإن دراسة حالة واحدة بعيدة كل البعد عن الأدلة الكافية لضمان أن التحول إلى هذا النظام الغذائي من شأنه أن يزيل الصداع النصفي المزمن.

الصداع النصفى

النظام الغذائى النباتى