اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:41 م
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نيابة الدخيلة تقرر حبس تشكيل عصابى تخصص فى "نشل" السيدات بالأماكن العامة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:21 م
نيابة الدخيلة تقرر حبس تشكيل عصابى تخصص فى "نشل" السيدات بالأماكن العامة حبس -أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من سيدتين وصاحب محل هواتف محمول 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة السيدات في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.
 
وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل"، مُتخذتان من مناطق شرق ووسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب عدد 4 وقائع، وأضافت المتهمتان أنهما اعتادا تتبع السيدات في الأماكن المزدحمة ونشلهن الأموال والهواتف المحمولة وبيعها لأحد الأشخاص.
 
وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلها "سيىء النية" مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، تم القاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الاسكندريه

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اللواء محمود ابو عمره

مدير أمن الإسكندرية

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