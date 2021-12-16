موجز الاقتصاد.. أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 16-12-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، منها ارتفاع أسعار الذهب اليوم، وتفاصيل مشروعات مدينة حدائق أكتوبر خلال عام من إنشائها..وغيرها من الأخبار ..

أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في التعاملات الصباحية، بالسوق المصري بقيمة 6 جنيهات عقب هبوط على مدار يومين بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 784 جنيها وسط عودة الصعود في سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستوي 1785 دولار.

تمويل 510 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لشباب كفر سعد بدمياط ضمن حياة كريمة

يعقد فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط خلال الشهر المقبل سلسلة من الندوات لتوعية السيدات فى قرى مركز كفر سعد، أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتعريفهن بالخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والبرامج التدريبية المختلفة التي يمكن للسيدات الاستفادة منها لاكتساب مهارات جديدة أو تعلم حرف يدوية تمكنهن من التشغيل الذاتي وتوفير دخل مناسب لهم ولأسرهم.

وزير الإسكان يستعرض مشروعات مدينة حدائق العاصمة بعد مرور عام على قرار إنشائها

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات بالقطاعات المختلفة خلالعام 2021 بمدينة حدائق العاصمة بعد مرور عام واحد على قرار إنشائها، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الذكية الجاري تنفيذها علىمساحة حوالي 29 ألف فدان تقريباً داخل إقليم محافظة القاهرة.

الموانئ الجافة والنقل واللوجستيات أهم المشروعات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص

تسعى الحكومة لمشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية فقد وافقت اللجنة العُليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، على طرح عدد من المشروعات المُقترح إقامتها بنظام المشاركة فى مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، بالإضافة إلى بَحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميّزة للغات.

وزير الاتصالات: 100 خدمة حكومية رقمية عبر منافذ متعددة لخدمة المواطنين

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع اندريس سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بدولة إستونيا؛ حيث ناقش اللقاء آليات دعم التعاون بين مصر وإستونيا فى مجالات التحول الرقمى، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، بحضور السفير هيثم صلاح سفير مصر بفنلندا والسفير غير مقيم لدى إستونيا.

التخطيط: مصر تنفذ عدة مشاريع للتكيف مع تغير المناخ

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس؛ في مؤتمر EMNES للسنة الثانية على التوالى، وهو المؤتمر السنوي للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية 2021 EMNES .

"المشاط": الدولة المصرية على قناعة تامة بأن القطاع الخاص شريكا رئيسيا فى تحقيق التنمية المستدامة

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الأوكراني وذلك ضمن فعاليات اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة في دورتها الثامنة التي عقدت خلال الفترة من 14-16 ديسمبر الجاري، بحضور يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، ود.إبراهيم السجيني، نائب وزير الصناعة والتجارة، والمهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس جمال العجيزي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني، وأكثر من 30 من مجتمع الأعمال المصري الأوكراني.