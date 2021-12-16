مطار مرسى علم يستقبل اليوم 12 رحلة طيران دولية بينهم 6 من أوكرانيا

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 12 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات أوكرانية وألمانية وسويسرية وهولندية ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم، أن من بين وصول اليوم 6 رحلات من اوكرانيا، و3 رحلات من المانيا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من هولندا، وأخرى داخلية حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية علي الوافدين بدقة شديدة. وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من السبت الماضي وصول 68 رحلة طيران أسبوعية، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا. كذلك تصل خلال الاسبوع الجارى 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشه السياحية.