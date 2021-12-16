مصرف ليبيا المركزي يبحث مع عدد من السفراء توحيد فرعى المصرف

كتب: أحمد جمعة

بحث مصرف ليبيا المركزي مع سفراء عدد من الدول بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري عبر الفيديو مع سفراء دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اسبانيا، المانيا وصندوق النقد والبنك الدوليين ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وأحاط كلٌ من المحافظ ونائبه الحضور – وفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي - بالتقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة ديلويت الدولية كمستشار ومساعد .

وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادي EWG على أهمية إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأهميتها لاستقرار البلد ومستقبله، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.

وأعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل الخبراء، وبعض أعضاء الجلسة العامة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن دعمهم لكافة جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية، الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة.