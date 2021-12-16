مصادر أمنية إيطالية: وصول 17 مهاجرا لسواحل جزيرة لامبيدوزا بعد أسابيع من التوقف

فاطمة شوقى

أكدت مصادر أمنية إيطالية، تعقب 17 مهاجرا خلال الليل من قبل عناصر الشرطة بعد وصولهم بشكل مستقل إلى الرصيف التجاري لسواحل جزيرة لامبيدوزا بصقلية فى إيطاليا.

وأوضحت المصادر الأمنية في بيان، وفقا لوكالة آكى الإيطالية، اليوم الخميس، أنه جرى حجز القارب الذي استخدم في عملية العبور، مشيرة إلى أنه بعد عدة أسابيع من التوقف جرى استئناف وصول قوارب الهجرة على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلى.

وأشارت المصادر، إلى أنه وصل ما مجموعه 17 شخصا الى سواحل لامبيدوزا، إذ تم اعتراض 16 شخصًا، من بينهم امرأة وقاصر، من قبل زورق دورية تابع لقوات الشرطة بعد حوالي عشرين ميلاً بحرياً عن ساحل لامبيدوزا.

كانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، أشارت إلى زيادة كبيرة لتدفقات الهجرة غير النظامية نحو شواطئ إيطاليا، معلنة أن شهر أكتوبر الماضي وحده شهد وصول أكثر من 6 آلاف و240 مهاجرا بزيادة بنسبة 186% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.



وقدرت الارتفاع في التدفقات في الشهر ذاته بنسبة 85% مقارنة بعام 2020 حينما كانت القيود الناجمة عن جائحة وباء كورونا سارية المفعول.



وأفادت فرونتكس، بأن الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2021، سجلت السلطات وصول حوالي 55 ألف مهاجر غير نظامي على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط​، المؤدي إلى السواحل الإيطالية.



وكانت لامبيدوزا استقبلت فى نوفمبر الماضى 296 مهاجرا بينهم 14 امرأة و8 قاصرين، وقالت المصادر إن زوارق الدورية التابعة لهيئة حماية الموانئ اعترضت قاربًا بطول 15 مترا، يحمل 296 مهاجرا من جنسيات مختلفة.