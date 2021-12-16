مستشار بـ"الصحة العالمية": الجرعة المعززة للقاح كورونا مهمة لهذه الأسباب

إبراهيم حسان

أكد الدكتور جمال عصمت، مستشار بمنظمة الصحة العالمية، أهمية الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا "الجرعة المعززة" للحصول على نفس المناعة التي تمنحها الجرعتين، وهذا يعني أن الاشخاص الذين في مرحلة الخطر "كبار السن، وأصحاب المشاكل الصحية" يحتاجون هذه الجرعة المعززة لحمايتهم من مخاطر الفيروس.

أضاف عصمت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه لا غنى عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فهي الأكثر أهمية والأولى بالاتباع لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى التطعيم، متابعا: "الإجراءات الاحترازية أقوى شيء في مواجهة الفيروس في هذا الوقت".

وأكمل: "هناك تخوف حقيقي من انتشار متحور أوميكرون، لأنه أسرع في الانتشار من المتحورات السابقة لكورونا، ولكن حتى الآن، الإصابات به تكون في صورة بسيطة وليست خطيرة، والإصابات الخطيرة تحمل الدول التي توجد بها أعباءً كبيرة".