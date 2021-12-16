مستشار الرئيس للصحة: جميع الأجهزة المتقدمة فى التشخيص والعلاج موجودة بمصر

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن تطوير منظومة الطرق له انعكاس مباشر على صحة المواطن، موضحا أننا كل يوم نخرج بمبادرة صحية جديدة بداية مبادرة 100 مليون صحة ونتج عنها اكتشاف أمراض كثيرة وعلاجها، متابعا: لا يوجد جهاز طبى عالمى يقدم جودة صحية مرتفعة إلا ويوجد في مصر، وجميع الأجهزة المتقدمة في التشخيص والعلاج موجودة في مصر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن أصحاب الأمراض المزمنة والسكر والضغط أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا عن الإنسان الطبيعى ، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية منعت إصابة المواطنين بمضاعفات كورونا.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن الكشف عن الأورام المبكر يجعل نسبة الشفاء 95 % ، وهناك ضرورة لتوجيه السيدات كى تفحص نفسها والعلاج المبكر عن سرطان الثدى.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام تساهم فى العلاج والوقاية للمواطنين، مؤكدا أن الكشف المبكر عن الأورام ينعكس على اقتصاديات الصحة، بجانب الكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية، وعلاج الغدة الدرقية في البداية يجعل ليس لها تأثير ولكن تركها قد يحدث تقزم للطفل ويحدث مضاعفات للطفل .

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن عمليات القلب التي تجرى في مصر لا تقل في جودتها عن أي مكان في العالم، متابعا: لدينا مؤسسات صحية تعادل الخارج ، وعدد من يسافرون للعلاج قل لأنه يمكن الآن أن يحصلون على نفس الجودة الصحية المرتفعة في مصر.