عوض تاج الدين: مصر قدمت ملحمة بملف لقاحات كورونا.. وزيادة حافز الأطباء قريبا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه منذ بداية جائحة كورونا والرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بنفسه عدد حالات الإصابات ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الجائحة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن مصر قدمت ملحمة حقيقية في التعامل مع ملف لقاحات كورونا ، مشيرا إلى أن ثقل مصر السياسى في العالم مّكنها من توفير لقاحات كورونا.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أنه يجرى تنفيذ 3 مراكز محاكاة لتدريب الأطقم الطبية على مستوى مصر، موضحا أن الرئيس السيسى يعرف تماما أن الصحة والتعليم هما ضمان انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المحافظات التي لم يكن بها جامعات سيتم إنشاء جامعات بها وكذلك جامعات أهلية، مشيرا إلى أن الحافز المادى للأطباء جرى تحسينه جزئيا من قبل وستجرى زيادته قريبا.