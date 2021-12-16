مسؤول بالجامعة العربية: نركز على اهتمامات المواطن بقضية الطاقة المستدامة

بيشوى رمزى

ينعقد اليوم الخميس، الاجتماع السادس والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يشارك في فعاليات الاجتماع الدول الأعضاء في المكتب وهي مصر والأردن، وتونس، والجزائر، والسعودية، والكويت، واليمن، وموريتانيل.

كما ستشارك دولة ليبيا بصفتها رئيس الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإضافة إلى خبراء إقليميين ودوليين في مجال الكهرباء والطاقة.

سيناقش الاجتماع عدداً من البنود المعروضة على جدول أعماله وعلى رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء وتطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب مواضيع الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة من بينها تحوَل الطاقة في المنطقة العربية والهيدروجين الأخضر.

وتعليقا على ذلك؛ صرحت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وزير مفوض جميلة مطر بأن الاجتماع سيسّلط الضوء على موضوعات تشغل اهتمام المواطن العربي خاصة في الدول العربية التي تفتقد مصادر الطاقة المستدامة.

وأضافت أنه ومن المتوقع أن يصدر المكتب التنفيذي قراراته بناءً على الاجتماعات التمهيدية التي تمّت وعلى الأخصً الاجتماع المشترك للجنتي خبراء الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما شدّدت مديرة إدارة الطاقة على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإقليمية والدولية في تمهيد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، وتأتي هذه الجهود ضمن خارطة الطريق الملحقة بمذكرة التفاهم التي وقّعت عليها الدول العربية الأعضاء في ابريل 2017.