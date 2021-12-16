مركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج يعلن عن بدء التقديم فى كامب الحرف

سوهاج فريق المحافظات

أعلن مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، عن بدء التقدم لإقامة كامب الحرف لإستقبال الطلاب وتعريفهم بأنشطة المركز والترويج لمنتجاته، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج إن الكامب يستهدف الطلاب من مختلف الكليات وإدارات رعاية الشباب، وأصحاب المشروعات الحرفية والفنية والراغبين فى المشاركة من أي جهة.

وأضافت الدكتورة ريهام محمد مدير المركز، أن التقديم يستمر فى الفترة من 18 حتي 23 ديسمبر الجارى.

يذكر أن جامعة سوهاج، شاركت في فعاليات الندوة التعريفية والتثقيفة التي نظمتها الهيئة العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان "الحرف التراثية في محافظة سوهاج بين الواقع والمأمول"، والتي حضرها 40 طالب وطالبة من الجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن أهمية الندوة تأتى نظراً لاعتماد نسيج أخميم كتراث عالمي، في إطار إعلان منظمة اليونسكو، لذا يجب حمايته والحفاظ عليه، تأييداً لتوجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تطوير هذه الحرفة والحفاظ عليها.

وأضاف الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن التاريخ يذكر أنه كان بمدينة أخميم منذ مئات السنين أكثر من 10 آلاف نول يدوي في معظم بيوتها، ولكن ساءت أحوال أصحاب تلك الأنوال بسبب إنشاء المصانع الخاصة بإنتاج النسيج والحرير في وقت واحد، وتراجع عدد الأنوال في أخميم إلى أقل من عشرة أنوال، الأمر الذي دفع محافظة سوهاج إلى أحياء حرفة النسيج اليدوي وأنشات قريتين بحي الكوثر ومنحت كل أسرة بيت ونول.