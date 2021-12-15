تكريم 150 طالبا بالتربية الرياضية بسوهاج لاجتيازهم دورة تعليم الكبار

فريق المحافظات

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، 150 طالب وطالبة بكلية التربية الرياضية لاجتيازهم الدورة التدريبية التي تؤهلهم لمحو أمية الكبار من أهالي قريتهم أو ذويهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بسوهاج، الدكتور ممدوح السيد المشرف على وكالة خدمة المجتمع بالكلية، وعدد من مديري الإدارات والطلاب، وذلك بالقاعة الفرعية بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة.

وقال رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تهدف لتدريب طلاب وطالبات الكلية على مهارات تعليم الكبار ومحو أميتهم، في إطار دمج طلاب الجامعة ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لتحقيق شرط التخرج وهو محو أمية 4٤ أشخاص، مضيفاً أن الجامعة تخطو خطوات واسعة في تصديها للأمية، فقد تم محو أمية 2800 دارس خلال الشهور الماضية من هذا العام، ومن المتوقع أن يزيد الرقم بظهور نتيجة دورة أكتوبر الامتحانية، والتي تبشر بنقلة إيجابية في طريق تحقيق هدف الجامعة والدولة ككل بالقضاء على هذه المشكلة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، أن هذه الدورات تأتي ضمن جهود الكلية والجامعة للتصدي لأكبر خطر يهدد عجلة التنمية في المجتمع المصري وهو الأمية، تنفيذاََ لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، في شمولية التعليم لكل الراشدين الذين لم تتوافر لهم فرصة التعلم أو لتسربهم من التعليم في صغرهم.

وأشادت الدكتورة خديجة عبدالعزيز، بالجهد والدعم الذي تقدمه الجامعة وفرع الهيئة سواء المادي أو الفني للطلاب والطالبات، لتشجيعهم على المشاركة في القضاء على أكبر مشكلة تؤرق الدولة وتبطئ تقدم وتطور المجتمع.

ومن جانبه أعرب محمد الدالي، عن فخره الشديد بالمبادرة التي دشنتها الجامعة، والتي كانت علامة فارقة في مجال محو الأمية في سوهاج، حيث أن الأمية هي قضية مجتمعية في المقام الأول ولذا فهي تحتاج لمشاركة جادة من المجتمع ككل، وأولى خطواتها وأهمها هما المعرفة بالقضية ثم الإيمان بها وفي نهاية اللقاء قام الدكتور مصطفى عبدالخالق بتسليم الشهادات للطلاب وإلتقاط الصور معهم.



رئيس الجامعة بالتكريم



تكريم طلاب التربية الرياضة



تكريم طلاب التربية الرياضة



حفل تكريم طلاب تربية رياضية



حفل تكريم طلاب تربية رياضية



تكريم طلاب التربية الرياضة



تكريم طلاب التربية الرياضة



تكريم طلاب التربية الرياضة (1)



احدى الطلبات المكرمات



جانب من الحضور بتربية الرياضية



رئيس جامعة سوهاج بتكريم الكلية



طلاب تربية رياضية



رئيس محو الأمية مع رئيس الجامعة



منصة التكريم



جانب من التكريم جانب من التكريم