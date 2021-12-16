"مدينة النور" عرض مسرحي متميز لكلية التربية جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدمت كلية التربية عرضا مسرحيا بعنوان "مدينة النور" وذلك ضمن فاعليات المهرجان المسرحى بجامعة المنوفية في دورته السادسة المقام علي مسرح كلية الحقوق فى الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر الحالي.

الفاعليات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية و الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وإشراف وحضور الدكتور صبحي شرف عميد الكلية، الدكتورة فتيحة بطيخ وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد جميل شاهين مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتورة نجلاء عبد المحسن مستشار اللجنة الفنية بالكلية، خالد عبد الرازق مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وأسامة شعبان مسئول النشاط.

كما تكونت لجنة التحكيم من الفنان أحمد ماهر رئيس اللجنة والدكتور عادل أنور والدكتور محمد عبدالمنعم.

جدير بالذكر أن العرض المسرحى تأليف اسلام محرم، مخرج منفذ محمود المنشاوى، إخراج ايمان مندور، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من طلبة وطالبات الكلية.

وأشاد الحضور بالعرض المتميز والمستوي الراقي لفريق مسرح الكلية واثني الجميع علي الفريق والمجهود المتميز المبذول والروح الأسرية بين الجميع.