اليوم السابع
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مدير إدارة المشروعات متناهية الصغر: توفير 61 ألف قرض للسيدات خلال 5 سنوات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:54 م
مدير إدارة المشروعات متناهية الصغر: توفير 61 ألف قرض للسيدات خلال 5 سنوات جهاز تنمية المشروعات
كتب أحمد عرفة

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قال رشا جمال توفيق مدير إدارة المشروعات متناهية الصغر ومسئولة قرض مستورة، إن قرض مسورة بدأ في شهر نوفمبر عام 2017 يستهدف دعم المرأة المصرية، ومساعدتها في إقامة مشروعات، موضحة أنه تم إعطاء 61 ألف قرض خلال 5 سنوات للسيدات بقيمة 350 مليون جنيه.

وأضافت مسئولة قرض مستورة، في تصريحات لبرنامج نون القمة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قيمة القرض في بداية المشروع كان يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه ، ويشمل السيدات من أعمار سن 21 – 60 سنة ، ولكن حدث تعديل في المشروع، وزاد مبلغ القرض لـ 30 ألف لمساعدة المرأة في إقامة المشروعات.

وأوضحت مسئولة قرض مستورة، أن المشروع مفتوح للمرأة المصرية عموما، متابعة: أي سيدة قادرة على فتح مشروع متاح لها، ونستهدف جميع محافظات الجمهورية .

 


قرض مستوره

رشا جمال توفيق

المراه

اكسترا نيوز

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