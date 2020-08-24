تسليم الدفعة الأولى من قرض مستورة لسيدات الإسماعيلية بدون فوائد

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، إنه سيتم صباح بعد غد الأربعاء بالغرفة التجارية تسليم قرض مستورة للدفعة الأولى من السيدات، مشيرًا إلى أن قرض مستورة تم وفقًا لبروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية وبنك ناصر الاجتماعى ويقدم بدون فوائد.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أن مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية برئاسة الدكتورة دينا ياقوت، تقدم بعدد من السيدات التاجرات الراغبات فى الحصول على القرض لتنميه أعمالهن خاصة بعد جائحة كورونا، وتمت متابعة كل الإجراءات حتى بداية تسليم الدفعة الأولى من سيدات الإسماعيلية، وتسهيل كل الإجراءات لبدء نشاطهن التجارى، أو تنميته، أو تجديده.

يذكر أن من شروط القرض أن تكون السيدة مقيدة بالغرفة التجارية وبطاقة شخصية وخطاب من الغرفة باجتياز دورة تدريبية عن إدارة المشروعات.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعى القرض على هيئة مستلزمات ومعدات وغيره لخمسة مشروعات حددها البنك وهى: مشروعات تجارية، وخدمية، ومنزلية، وصناعية، وإنتاج حيوانى.