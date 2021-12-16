محافظ المنوفية يستقبل مسئولى برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام المهندس محمد معوض ممثل وزارة الإسكان عن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية ( SRSSP) الممول من البنك الدولي والأسيوي والوفد المرافق له ، وذلك علي هامش إنطلاق برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بمحافظة المنوفية ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ و الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .

حيث تناول اللقاء عرض تفصيلي عن المشروع ومكوناته تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي بقري مركز تلا وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية ، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي بالإضافة الي تحسين نوعيتها .

وعقب اللقاء شهد نائب المحافظ فاعليات مؤتمر إنطلاق أعمال مشروعات ( SRSSP) بمحافظة المنوفية بقاعة الاجتماعات بنادي الشرطة بشبين الكوم ، بحضور ممثل الجمعية التعاونية الإنتاجية لانشاء ورصف الطرق والمرافق العامة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، حيث أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه تم الدراسات والطرح والترسية وفقاً لضوابط المشروع للبدء في تنفيذ أعمال ( شبكات انحدار ، خطوط طرد ، محطات رفع ) بقري ( منشأة محمد ، كفر صناديد ، كفر العرب البحري ) التابعة لمركز ومدينة تلا بقيمة ما يزيد عن 111 مليون جنيه والتي ستخدم ما يقرب من 15 ألف مواطن ، مضيفاً إلى أنه تم طرح عدد 8 عقود وجاري تجهيز مستندات الطرح لـ 4 عقود أخرى بإجمالي 12 عقد تضمن ( 9 عقود شبكات ، 2 عقد محطات معالجة ، عقد شبكة ومحطة معالجة ) لخدمة 5 تجمعات وهي ( تلا ، صفط جدام ، الكمايشة ، منشأة السلام ، كوم مازن ) بإجمالي 28 منطقة ريفية ( 16 قرية + 12 تابع ) والتي ستخدم ما يزيد عن 103 ألف مواطن .

وخلال اللقاء أكد " نجيب " علي أن المشروع يعد بداية وحجر أساس للصرف الصحي المستدام بدعم من البنك الدولي والأسيوي ، مشيراً أن القرى المستهدفة من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمحافظة المنوفية هي قرى منشأة محمد ، كفر العرب البحري ، كفر صناديد ، كفر قرشوم ، كوم الشيخ عبيد ، جدام ، صفط جدام ، شبراتوش ، ميت الكرام ، كفر الشرفا الغربي ، كفر العلوي ، البندارية ، قشطوخ ، كفر الشيخ شحاته ، منشأة السلام ، كوم مازن .

وفي كلمته أكد نائب المحافظ أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات الكاملة للنهوض ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية ( SRSSP) الممول من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأسيوى علي أرض المنوفية.