محافظ الغربية : تطوير الكورنيش من سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق بطنطا

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمواقع العمل بمشاريع رصف شارع الجانبية، طريق ميت حبيش الجديد والمرحلة الرابعة والخامسة من تطوير الكورنيش والمتمثلة في أعمال تطوير كورنيش الغفران، حيث تابع المحافظ خلال الجولة نسب نهو الأعمال في هذه الشوارع.



بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير الكورنيش في مرحلته الرابعة من سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 2,4 كيلو متر بتكلفة 69 مليون جنيه، كما تفقد المرحلة الخامسة والممتدة من الطريق السريع وحتى الداون تاون والمقسمة إلى جزأين الأولى من الطريق السريع وحتى شارع أم القرى والتي وصلت نسب إنجاز الأعمال بها ل 45 ٪ ضمن خطة تطوير العشوائيات، بينما يمتد الجزء الثاني من شارع أم القرى وحتى منطقة الداون تاون ضمن الخطة الاستثمارية بالمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 25 ٪؜.



وتابع المحافظ خلال جولته أعمال الرصف بطريق ترعة المعامل "طريق ميت حبيش الجديد" بطول 900 متر والممتد من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم حيث وصلت نسب التنفيذ به 19 بتكلفة 6.6 مليون جنيه وسوف يحقق الطريق السيولة المرورية حيث سيخصص الطريق القديم كمدخل لطريق السنطة، في حين تخصيص الطريق الجديد للخروج.

واختتمت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الحالية بشارع الجانبية بطول 1.3 كيلو متر بتكلفة 8.2 مليون جنيه، حيث وصلت نسب إنجاز الأعمال ل 25٪.











