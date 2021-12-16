محافظ الشرقية يُتابع تطوير شارع طلبة عويضة ويتفقد شوارع مدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال كشط الأسفلت القديم ووضع طبقات من السن ورفع البلدورات والجزيرة الوسطي، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير شارعى القومية وطلبه عويضة خلال شهرين وان يتم الانتهاء من تطوير باقى الشوارع خلال 6 أشهر، وذلك لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة وتنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أشاد المحافظ بحجم الجهد المبذول وتنظيم ورديات العمل خلال تنفيذ أعمال التطوير بالشارع لضمان عدم تعطيل حركة المرور، مشيداً بالتواجد المرورى لتنظيم حركة السيارات وخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

كلف المحافظ رئيس حى ثان بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالشارع والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من نقل المرافق للبدء فورا فى تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الشارع وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أعرب المواطنون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بنفسه منذ الصباح الباكر لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالشارع وإصداره تعليمات مشددة لرئيس حى ثان بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالشارع طبقا للبرنامج الزمنى المحدد.

كما تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، مشدداً على رئيس مركز الزقازيق ورئيسى حيى أول وثان بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الرصيف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ فى الجولة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق و محمد الأباصيرى رئيس حى ثان.