محافظ الشرقية يتفقد مشروعات حياه كريمة بقرية سماكين الغرب بمدينة الحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصرى تمثل شهاده ميلاد جديده للقرية وتهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والبيئى لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حاله من الثقة بين المواطن والدولة التى أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصرى وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

جاء ذلك خلال زيارته لقرية سماكين الغرب التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياه كريمة والتى ستغير شكل الحياه إلى الأفضل.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعى والمكون من دور أرضى يضم وحدة بيطرية وأول علوى به جمعية زراعية ومكتب إرشاد زراعى لتقديم كافة الخدمات الزراعية والبيطرية لأهالى القرية والقرى المجاورة لها حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 90%.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال إنشاء المجمع الحكومى والمُقام على مساحة 450 م والمكون من 3 طوابق ، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجى مصغر لخدمة المواطنين والطابق الأول علوى يضم مكاتب (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – تموين) والطابق الثانى علوى يضم وحدة محلية ووحده تضامن اجتماعى ومجلس محلى حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 92% وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية .

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية سماكين الغرب والمُقامة على مساحة 650 م والمكونه من 3 طوابق لتقديم خدمه صحيه وعلاجية مميزه لأهالى القرية حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 60% ، كما تفقد المحافظ وحدة الإسعاف التى تم إنشاؤها على مساحة 375 متر بقوة سيارتين إسعاف وذلك لتلبية إحتياجات الأهالى من هذا المرفق الحيوى وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية بنقل الحالات فى أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات فى التوقيت المناسب.

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه سماكين الغرب والمُقامة على مساحة 4200 متر وتعمل بطاقة 10 الاف م3/ اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تخطت نسبة التنفيذ 90 % وذلك لخدمة أهالى قرى ( سماكين الغرب - منشأه راغب - منشاة عامر - الحجازية - الملكيين البحرية) وتوابعهم.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية لتنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والدكتور و سعد الفرماوى السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية و سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الهيئة الهندسية بقيادة الجيش الثانى الميداني.