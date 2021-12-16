اليوم السابع
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متحدث الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اختيارية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:34 م
متحدث الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اختيارية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاح كورونا تعتبر اختيارية ولكن يوصى بها لرفع المناعة، وتعطى لمن مر عليه 6 أشهر من الجرعة الثانية، مضيفا، أنه ستصل رسالة إلى المواطن الذى مر عليه 6 أشهر لأخذ الجرعة التعزيزية. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن تنوع اللقاحات فى الجرعة التعزيزية تعتبر مفيدة وتعمل على زيادة المناعة.
 
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.
 
وبناء على عرض الوزير، تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، حيث أوضح الوزير أنه سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح، مؤكدأً على توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، ومضيفاً أنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022.

متحدث الصحة

لقاح كورونا

كورونا

جرعة ثالثة

اخر النهار

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