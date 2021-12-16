متحدث الصحة: مؤشرات لانتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن مصر حاليا بدأت فى كسر الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بسبب انخفاض الإصابات بالفيروس، مضيفا أن هناك مؤشرات لانتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن كل من مر عليه 6 أشهر من اللقاح الثانى من فيروس كورونا ستصل له رسالة يتوجه إلى مكان تلقى الجرعة التعزيزية الثالثة، موضحا أن الهدف من الجرعة الثالثة هو رفع الجهاز المناعى لتقليل حدة الإصابة بالفيروس.

وتابع أن الدولة لديها جميع اللقاحات التى جرت الموافقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن الجرعة التعزيزية الثالثة ليس شرط أن تكون من اللقاح الذى تلقح به المواطن فى المرة الأولى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه جرى تلقيح 476 ألف طالب جرعة أولى من اللقاح فايزر، وحتى الآن سجل 700 ألف طالب ومستهدف تلقيح 7.5 مليون طالب بلقاح كورونا، مشيرا إلى أن لقاح فايزر هو المعتمد لتلقيح الطلاب والصغار ضد فيروس كورونا.