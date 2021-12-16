لحيازته 71 قرصا منشطا.. نيابة العامرية أول تحبس عاطلا 4 أيام بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة طبنجة مطموسة الأرقام و71 قرصا منشطا بقصد الإتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي الأدلة الجنائية والكامل الكيماوى لفحصها.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط اجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والاقراص المنشطة وترويجها علي عملائه بقصد التربح منها.

علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين وتمكنت وضباط حدة مباحث قسم الشرطة من القاء القبض علي المتهم، وبالكشف عليه تبين أنه سبق إتهامه فـى قضايا "سلاح نارى، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طبنجة مطموسة الأرقام و71 قرص منشط ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته قرر بحيازته للسلاح الناري والاقراص المنشطة المضبوطه بحوزته بقصد الإتجار بها علي عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

