اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل 20 إصابة بمتحور أوميكرون

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:36 م
كوريا الجنوبية تسجل 20 إصابة بمتحور أوميكرون كورونا فى كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت كوريا الجنوبية 20 إصابة جديدة بمتغير "أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات به إلى 148.
 
وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض -في بيان اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- تسجيل 7 آلاف و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وسط انتشار الفيروس باستمرار؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 544 ألفًا و117 إصابة، بالإضافة لتسجيل 62 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4,518 حالة وفاة، حيث بلغ معدل الوفيات 0.83%.
 
وأشارت إلى أن 84.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليونا قد تلقوا جرعاتهم الأولى على الأقل من اللقاح، بينما حصل 81.5% على جرعتين وحصل 17.3% على جرعاتهم المعززة.

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