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قناة السويس تقرر تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد أحمد حمدى 1

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:19 ص
قناة السويس تقرر تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد أحمد حمدى 1 نفق الشهيد أحمد حمدي
الإسماعيلية – السيد فلاح

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وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بتطوير أنظمة التشغيل والتحكم بنفق الشهيد أحمد حمدي 1 "النفق الجنوبي" ورفع كفاءته، استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير خدمات العبور المقدمة للمواطنين عبر محاور العبور المختلفة التي تشرف الهيئة على إدارتها وتشغيلها.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، إن المهندس أحمد محمد حجازي، مدير إدارة الأنفاق والكباري بالهيئة، والدكتور مراد باخوم مدير مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)، وقعا عقد الاستشارات الهندسية لأعمال التصميمات الهندسية الخاصة بإعادة التأهيل والتطوير بنفق الشهيد أحمد حمدي 1، ليمكن معه تحقيق التكامل مع نفق الشهيد أحمد حمدي 2 "النفق الشمالي" وربط أنظمة التشغيل بالنفقين بغرفة تحكم واحدة تضمن كفاءة التشغيل وتساهم في زيادة عوامل الأمان.

أضاف، البيان، أنه من المستهدف أن يراعي مخطط تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي 1  تطوير وتحديث كافة أنظمة التشغيل والتحكم واستبدالها بأنظمة حديثة ومتطورة مماثلة للأنظمة الموجودة بنفق الشهيد أحمد حمدى الشمالى، بالإضافة إلى تزويد النفق بمنظومة إطفاء تلقائى مما يزيد بشكل كبير من معدلات الأمان والسلامة، فضلًا عن إعادة تأهيل طريق النفق بالكامل شاملاً المداخل والمخارج والميول الجانبية.


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