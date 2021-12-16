قارئة القرآن فى 10 ساعات.. هاجر سعد: سعيدة وفخورة بما حققته (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

بصوت ماسي وقلب زينته القرآن وهمة وإصرار على الوصول للقمة، حصدت هاجر سعد، الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة التفسير قسم أصول الدين بجامعة الأزهر، إيجازة إتقان حفظ القرآن الكريم كاملا وغيبا في مجلس واحد خلال 10 ساعات دون أي أخطاء، لتكون بما حققته من الحافظات الراسخات لكتاب الله.

وعبرت هاجر سعد ابنة قرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، لـ"اليوم السابع"، عن سعادتها البالغة وفخرها واعتزازها بما حققته من إنجاز مميز، مشيرة إلى أن ذلك التميز يعد ثمرة جهد وعمل متواصل وإرادة قوية صاحبتها منذ نعومة أظافرها.

وقالت إن لأسرتها الفضل في حفظ القرآن الكريم وختمه من سن مبكر، فكان هدف أساسى سعت أسرتها لتحقيقه معها وأخواتها منذ طفولتهم للارتقاء بهم ومساعدتهم على تحقيق مستقبل أفضل، مضيفة أن والدها كان يشجعها ويحثها على حفظ آيات الذكر الحكيم وتعلم أحكام التلاوة، وفهم وتدبر معانيه، فضلا عن تشجيعهما الدائم لها على التفوق العلمى، حتى استطاعت إن تختمه في المرحلة الإعدادية وتكون ضمن الأوائل في جامعتها.

واستطردت أن تجربة قراءة القرآن كاملا في جلسة واحدة، كانت التجربة الأولى لها واستطاعت أن تجتازها غيبا بتميز وإتقان دون أخطاء وفي وقت قياسي، موضحة أنها حققت ذلك على يد الشيخ حسن عثمان الأزهري في يوم الهمة القرآني بقرية كفر الطويلة في وقت قياسي بدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا، لتكون تلك التجربة بداية لها نحو طموح أكبر وهو تسميع القرآن كاملا في فترة زمنية أقل من عشر ساعات.