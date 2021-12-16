فريق بحثي ألمانى يكتشف مادة دوائية قد تمنع الإصابة بعدوى فيروس كورونا

فاطمة ياسر

السعي وراء البحث عن علاج فعال للتخلص من الفيروس التاجي كورونا، يعد حلم جميع البلدان، وأيضا يسابق الباحثون الزمن لاكتشاف دواء ناجح ضد فيروس كورونا بمتحوراته.

قام فريق بحثي من جامعة ميونيخ الألمانية من اكتشاف مادة تمنع الإصابة بالعدوى بالفيروس التاجي كورونا، وفقا لما نشر فى صوت ألمانيا" دويتشه فيللة".

وأوضح مؤلفو البحث أن التفاؤل يعد هو الأمل الوحيد للتخلص من جائحة كورونا، فيسعي الباحثون الألمان اجتياز عقار طبي، ويعمل الباحثون على تطويره .

فأشروا أن الدواء الجديد الذي بدأ فريق علمي من ميونيخ بتطويره، يقوم بتثبيط البروتين الشوكي لفيروس كورونا ، والبدء في التجارب السريرية لهذا البحث الهام في 2022.

فاقم الفريق البحثي باتباع استراتيجية جديدة لإنتاج هذا العقار، فبدلا من إنتاج الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس بعد الإصابة بالعدوى، قاموا بتطوير بروتين يقوم داخل الخلية بعرقلة الإصابة بالفيروس ومتحوراته.

وهذا ما نجح الفريق البحثي في ميونيخ بإنجازه عن طريق القيام باستخدام مزيجا من إنزيم ACE2 مع جزء من الجسيم المضاد الجلوبولين المناعي، ونتيجة هذا المزيج أبواب الخلية أصبحت موصدة كليا أمام البروتين الشوكي لفيروس كورونا.