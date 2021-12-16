فرنسا تدعو الراغبين فى زيارة المملكة المتحدة إلى "تأجيل سفرهم"



وذكر بيان الحكومة الفرنسية، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، أنه على حد تعبير حكومة المملكة المتحدة، فإنها ستواجه "موجة عارمة" مرتبطة بمتحور أوميكرون في الأيام المقبلة، وبالتالي، اعتبارا من يوم السبت المقبل، سيتم تطبيق قواعد جديدة على السفر بين المملكة المتحدة وفرنسا.



وأشار البيان، إلى أنه يشترط وجود سبب قهري لدى الراغبين في السفر من وإلى المملكة المتحدة سواء بالنسبة للأشخاص المحصنين أو غير المحصنين.

وأكدت الحكومة الفرنسية، في بيانها أنه لن يتم السماح بالسفر لأغراض السياحة أو العمل.

ومع ذلك، فإن هذه الأسباب الملحة لن تنطبق على المواطنين الفرنسيين وأزواجهم/زوجاتهم وأطفالهم الذين لا يزال بمقدورهم القدوم إلى فرنسا.