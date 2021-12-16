فاوتشى: الجرعة المعززة فعالة ضد أوميكرون واللقاحات الحالية لا تحتاج لتعديل

كتبت أمل علام

كشف كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أن الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تعمل بشكل فعال ضد المتحور "أوميكرون" الذى انتشر في عشرات الدول وآثار قلق العالم، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأضاف فاوتشي الذى يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن اللقاحات الحالية "لا تحتاج إلى تعديل" لمحاربة المتحور الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا وبتسوانا.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت الشركات الأمريكية التي أنتجت لقاحات مضادة لكورونا، "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، أنها تطور لقاحات جديدة تستهدف "أوميكرون" على وجه التحديد، فى حالة عدم فعالية اللقاحات الحالية ضد المتحور الجديد.

وسبق لرئيس شركة "موديرنا" أن صرح قائلا إن اللقاحات الحالية قد لا تكون ذات فعالية بمواجهة المتحور "أوميكرون"، وإن تطوير لقاح جديد سيستغرق شهورا، فيما قال رئيس شركة "فايزر" إنه "لا بد من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاح الحالي" مع المتحور.

وكانت "فايزر" ابتكرت في السابق نسختين جديدتين من لقاحها، لمواجهة المتحورين "دلتا" و"بيتا"، إلا أنهما لم تستخدماه، وأضاف فاوتشي أن التطعيم المكون من جرعتين لا يزال يوفر حماية كبيرة ضد الأعراض الشديدة.

وأكد فاوتشي، مع ذلك، لا تزال جرعتان فعالتان بنسبة 70 % في منع دخول المصابين بـ"أوميكرون" المستشفى في جنوب إفريقيا، كما قال العالم نقلا عن بيانات من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن الجرعة المعززة تزيد الحماية من المرض المصحوب بأعراض خطيرة إلى 75%، متوجها للأميركيين والعالم برسالة قال إنها واضحة: "إذا لم يتم تطعيمك احصل على لقاح، وإذا كنت مطعما بشكل كامل احصل على جرعة معززة".

وأوضح جيف زينتس منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة 8 مرات لأن ينتهى بهم الأمر في المستشفى، و14 مرة أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت به التحذيرات في الداخل الأميركي من انتشار المتحور "أوميكرون"، خاصة أن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة الـ800 ألف وفاة من جراء فيروس كورونا حتى الآن.

وقالت روشيل والينسكي مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن 36 ولاية رصدت "أوميكرون" حتى الآن، وإن 3% من الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد الوطني سببها المتحور الجديد، وذلك

لكن المسئولة الأميركية أوضحت أن سرعة العدوى بـ"أوميكرون" أعلى في بعض الولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي، حيث تمثل نسبة الإصابة بالمتحور الجديد 13%، مضيفة أن البيانات تشير إلى أن "أوميكرون" أكثر قدرة على الانتشار من "دلتا".

وقالت والنسكي: "رصدت نسبة كبيرة من الإصابات بالمتحور الجديد بين نزلاء دور رعاية المسنين الذين حصلوا على التطعيم كاملا، لكن معدل الإصابة بين من تلقوا جرعات معززة أقل بـ 10 أضعاف".

وحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تلقى 61 % من الأمريكيين التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل، وحوالى 27% حصلوا على جرعات معززة.

ويتوقع مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أن تشهد عدوى "أوميكرون" ذروتها في بداية السنة، بعد تجمعات أعياد الميلاد ورأس السنة.