غرفة الأخشاب والأثاث تبحث تعزيز وتنويع سلاسل الإمداد للأخشاب من دولة الكاميرون

كتب – إسلام سعيد

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية زيارة الشركات الأعضاء بالغرفة لحضور المنتدى الأقتصادى Jeiciom 21 فى العاصمة الكاميرونية " ياوندى" فى الفترة من 3 الى 5 ديسمبر الجاري.

وشمل الوفد المصري لحضور المنتدي الاقتصادي كل من: السفير الدكتور، محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى، اللواء حمزة درويش وكيل أول وزارة التنمية المحلية و رئيس قطاع شئون مكتب الوزير و الديوان العام، أيمن هيكل المدير التنفيذى لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بإتحاد الصناعات المصرية ممثلا للقطاع، المهندس محمود السقا المدير التنفيذى لشركة التجارية للأخشاب (فاباس)، المهدس أيمن العتر رئيس مجلس الأدارة لشركة الجرس لتجارة واستيراد الأخشاب، المهندس أمير عباس مدير مبيعات شركة المستقبل لأستيراد و تصنيع الأخشاب.

وبحسب بيان غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم، فقد سبق حضور المنتدى اجتماع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي والمهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، لترتيب زيارة وفد من رجال الاعمال والصناعة لزيارة المناشير والتعرف على نوعية الأخشاب وملائمتها لصناعة الأثاث.

كما ثم عقد لقاء تحضيرى فى 24 نوفمبر 2021 لزيارة دولة الكاميرون وحضور المنتدى الأقتصادى Jeicom 21 و كان الهدف من اللقاء هو بحث سبل التعاون مع دولة الكاميرونى فى مجال الأخشاب.

وتم عقد الأجتماع بحضور السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية لتعاون الدولى و ايمن هيكل المدير التنفيذى للغرفة.

ومن جانبه قال أيمن هيكل المدير التنفيذي للغرفة في تصريحات صحفية اليوم انه تم خلال المنتدى عقد كثير من اللقاءات مع كلا من وزير التنمية المحلية الكاميرونى، وعدد من المحافظين وكبار مسئولى الدولة بالكاميرون، كما تم عمل ورش عمل و اجتماعات ثنائية بين الوفد المصرى وأصحاب مناشير ومصدرى الأخشاب.

المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ان الوفد المصرى زار بعض المناشير، وجاءت هذه اللقاءات بتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور معالى السفير المصرى بدولة الكاميرون سعادة السفير مدحت المليجى، والذى أولى الوفد المصرى كامل الرعاية و قام بمعاونة وفد رجال الأعمال المصرى فى التعرف على أصحاب المناشير ومصدرى الأخشاب.

وتابع ان اللقاءات أسفرت عن تعاون مثمر وعقد عقود استيراد لبعض اصناف الأخشاب المطلوبة بالسوق المصرى، والاطلاع علي انواع الخشب والتي تشمل أيوس، سابيلى، أزوبى، إيروكو، دابيما، التيك الأفريقى،البوبينجا وكشف هيكل عن انه جارى توقيع مذكرة تفاهم بين كلا من وزارة التنمية المحلية فى كلا البلدين لتحفيز و تشجيع رجال الأعمال المصرين فى الأستثمار فى دولة الكاميرون من خلال منحهم حوافز الأستثمار وتذليل أى معوقات قد تواجههم و توفير الرعاية والحماية لمصالحهم.

وأشار هيكل إلي أن دولة الكاميرون لديها مساحات شاسعة من الغابات الشجرية حيث تقدر مساحة الغابات وما ينتج عنها من أخشاب بحوالى 517 مليار متر 3 أخشاب و التى ينتظر الجانب الكاميرونى الأستثمارات المصرية لأستغلالها وأنشاء صناعة وطنية لأنتاج الأخشاب الطبيعية والمصنعه، مؤكدا دعم الغرفة الكامل لما فيه من عائد اقتصادى يصب بشكل مباشر فى صالح كلا البلدين وبالأخص مصلحة أعضائها – صناع الأثاث - فى توفر الخامات و بأسعار تنافسية.

ومن جانبه قال المهندس محمود السقا العضو المنتدب التنفيذي للشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وزارة قطاع الأعمال العام هذه اول زيارة للكاميرون وجاءت بدعوة من الجانب الكاميروني وجاري بحث جدوي اقامة صناعة مصرية هناك من خلال اقامة مناشير لتقطيع وتمهيد الاخشاب ثم تصديرها لمصر وباقي دول العالم، وأضاف أن هذه الزيارة بتكليف من وزير قطاع الأعمال العام لبحث الاستفادة من الأخشاب والتي تتوافر كغابات شجرية كثيرة في افريقيا، وبدأنا بدولة الكاميرون، وسيتم خلال الآيام المقبلة اعداد دراسة لبحث مدي الجدوي الاقتصادية لإقامة مناشير في دولة الكاميرون واذا ما نجحت سيتبع ذلك دول افريقية اخري.

ومن جانبه اشاد امير عباس احد صناع الاثاث ومستور اخشاب بالزيارة ونوعية الأخشاب وأكد أنه بصدد توقيع بروتوكول لاستيراد الأخشاب، مشيدا بجودة الاخشاب وملائمتها للصناعة المصرية من جانبه وصف أيمن العتر عضو الوفد المصرى وصاحب احدي شركات استيراد الأخشاب، زيارة الكاميرون بأنها ناجحة وحققت هدفها في استكشاف نوعية الاخشاب، وان الايام المقبلة ستشهد التعاقد لاستيراد اخشاب للسوق المصري، مشيدا بدور السفير المصري وجهده، وترحيب الجانب الكاميروني باسم مصر .