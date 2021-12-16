اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:52 م
أكرم القصاص
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"علوم الإسكندرية" تنظم المعرض الخيرى السنوى لطلاب الكلية بأسعار مخفضة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:44 م
"علوم الإسكندرية" تنظم المعرض الخيرى السنوى لطلاب الكلية بأسعار مخفضة جانب من الافتتاح
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية،وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الخيري السنوي لها،  بمبنى الكلية بالشاطبي.
 
 
وأشارت عميد الكلية،فى بيان له،أن تنظيم هذا المعرض يأتي فى إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإهتمام الكلية بالمشاركة المجتمعية، وقالت أن المعرض يهدف إلى تقديم الملابس والكساء الشتوي بأسعار رمزية لطلاب الكلية والجامعة والعاملين.
 
وتضمنت المعروضات ملابس جديدة من كبرى الشركات المصرية والعلامات التجارية بأسعار رمزية، والعديد من الإكسسوارات والمصنوعات الجلدية، والمفروشات، والمشغولات اليدوية، شارك في افتتاح المعرض وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 
 

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