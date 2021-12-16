عاطل يسرق مبلغا ماليا من خزينة محل تجارى فى الشيخ زايد بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سرق عاطل مبلغ مالي من محل تجاري بمدينة الشيخ زايد، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه، حيث تم التوصل لهويته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض محل تجاري للسرقة على يد مجهول.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن عاطل سرق مبلغ مالي من خزينة المحل وفر هاربا، حيث تم فحص كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم أثناء سرقته المحل وهروبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.