طقس الخليج.. أمطار بالسعودية ومعتدل بالبحرين والعظمى بالكويت 26 درجة

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، أما الامارات فتشهد غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة وفى البحرين معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب والعظمى فى الكويت 26 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من منطقتى حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وكذلك المنطقة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى بسرعة 20-40 كم ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40 كم ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 25-50كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالى والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبى , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية جنوبًا وجنوبية إلى جنوبية شرقية شمالاً بسرعة 10-30كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.





الامارات



توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة خاصة شرقاً وشمالاً، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: - جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 15 – 25 تصل إلى 35 كم س.

الموج فى الخليج العربى خفيف إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والمد الثانى عند الساعة 00:32 والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزر الثانى عند الساعة 05:04 .

وفى بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:16 والمد الثانى عند الساعة 07:38 والجزر الاول عند الساعة 14:17 والجزر الثانى عند الساعة 02:44 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 28 17 75 25 دبى 27 18 65 25 الشارقة 27 15 75 20 عجمان 28 17 70 25 أم القيوين 28 14 70 40 رأس الخيمة 28 13 65 35 الفجيرة 26 18 70 40 العين 26 16 70 30 ليوا 27 15 80 30 الرويس 27 15 80 35 السلع 27 15 85 35 دلما 26 19 75 40 طنب الكبرى 26 19 80 40 طنب الصغرى 26 19 80 40 أبو موسى 26 19 80 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، فى مملكة البحرين معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب ويكون رطباً فى البداية.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 25%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 26 °ﻡ

نهارًا

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض فى الرؤية الافقية بسبب الضباب و تتحسن تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلًا

مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .