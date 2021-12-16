اليوم السابع
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ضبط عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر فى حملة أمنية بشبين القناطر

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:52 م
ضبط عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر فى حملة أمنية بشبين القناطر حملات أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل بحيازة أسلحة نارية وطلقات من ذات العيار، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك فى إطار مكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وتكثيف التواجد الشرطى الفعال وملاحقة العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المضبوط والطلقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز، تفيد قيام عاطل بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "م م م"، 28 سنة، عاطل، مقيم كفر شبين دائرة المركز، بمسكنه، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

شبين القناطر

بندقية خرطوش

طلقات نارية

عاطل

حملة امنية بالقليوبية

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