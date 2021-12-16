صندوق مكافحة الإدمان يعالج 6500 مريض بمشاريع تطوير العشوائيات بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ممثلى صندوق مكافحة و علاج الادمان لاستعراض جهود الصندوق على مستوى محافظة القاهرة ، وجدول تقديم المحاضرات والندوات التوعوية وورش العمل على مستوى كافة الأحياء ، وكيفية تقديم كافة الخدمات العلاجية لكل من يعانى من مشكلة إدمان المخدرات .

كما استعرض ممثلوا الصندوق الجهود التى تمت بالأماكن التى أقامتها الدولة كبديل للعشوائيات كالأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وأهالينا ومعًا وروضة السيدة حيث تم تقديم العلاج لأكثر من 6500 مريض، كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل قانون الكشف المبكر عن المخدرات على مستوى المديريات والأحياء وخطوات تبنى المحافظة لحملة للتعريف بالخط الساخن للصندوق 16023 ودوره فى المساعدة على الاقلاع وتقديم العلاج اللازم .

شهد اللقاء الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأميرة رجب المشرف المساعد للبرنامج والمشرف التنفيذى لمحافظة القاهرة