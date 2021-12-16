اليوم السابع
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صندوق مكافحة الإدمان يعالج 6500 مريض بمشاريع تطوير العشوائيات بالقاهرة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:30 ص
صندوق مكافحة الإدمان يعالج 6500 مريض بمشاريع تطوير العشوائيات بالقاهرة محافظ القاهرة يلتقى ممثلى صندوق مكافحة المخدرات
كتب سيد الخلفاوى

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التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الادمان لاستعراض جهود الصندوق على مستوى محافظة القاهرة ، وجدول تقديم المحاضرات والندوات التوعوية وورش العمل على مستوى كافة الأحياء ، وكيفية تقديم كافة الخدمات العلاجية لكل من يعانى من مشكلة إدمان المخدرات .
 
كما استعرض ممثلوا الصندوق الجهود التى تمت بالأماكن التى أقامتها الدولة كبديل للعشوائيات كالأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وأهالينا ومعًا وروضة السيدة حيث تم تقديم العلاج لأكثر من 6500 مريض، كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل قانون الكشف المبكر عن المخدرات على مستوى المديريات والأحياء وخطوات تبنى المحافظة لحملة للتعريف بالخط الساخن للصندوق 16023 ودوره فى المساعدة على الاقلاع وتقديم العلاج اللازم .
 
شهد اللقاء الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأميرة رجب المشرف المساعد للبرنامج والمشرف التنفيذى لمحافظة القاهرة
 
 

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