لو موظف وبتتعاطى المخدرات وعايز تتعالج دون الفصل من العمل.. اعرف إزاى

كتب مدحت وهبة

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن "16023"، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدعوة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة فى المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا أن من يتقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات سيتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان، طالما أن الموظف تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له.

وكان الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، أكد أن أى موظف لديه مشكلة مع تعاطى المخدرات عليه التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن "16023" مجانا وفى سرية تامة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 28 مركزا علاجيا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، كما أنه بعد تطبيق القانون من حق الموظف التقدم أيضا للعلاج دون أى مساءلة قانونية، طالما أنه تقدم من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله، وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطى، ومن دون ذلك سيتم فصله في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات.