صندوق مصر السيادى: تطوير مجمع التحرير سيتم باستثمارات 3,5 مليار جنيه

كتب أحمد عرفة

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي ل صندوق مصر السيادى ، أنه يتم تحويل مجمع التحرير إلى نشاط فندقى وإدارى وتجارى، موضحا أن طبيعة الشراكة في تطوير مجمع التحرير فريدة من نوعها ولم تحدث في مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الصندوق كان يعمل على كيف نحدد آلية التقاعد مع مجمع التحرير وإمكانيات التطوير والاستخدامات التي ستتم في المجمع، متابعا: تم استطلاع رأى مع 50 مطورا مصريا وعربيا وأعدننا خطة متكاملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى ، أن مشروع مجمع التحرير يتضمن إعادة هيكلة وتطوير شاملة للبنية التحتية، لافتا إلى أن تطوير مجمع التحرير سيتم باستثمارات 3,5 مليار جنيه.