صحة الدقهلية: اختتام فعاليات الدورة التدريبية على إجراءات مكافحة العدوى

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اختتام فعاليات الدورة التدريبية على إجراءات مكافحة العدوى في وحدات المناظير والتي استمرت لمدة يومين (الأربعاء والخميس 15، 16 ديسمبر الجاري) لرؤساء واعضاء فرق مكافحة العدوى بجميع المستشفيات الموجود بها وحدة مناظير ( يوم نظرى ويوم عملي) تحت إشراف الدكتور هانى حمدى مدير ادارة مكافحة العدوى وذلك بمستشفى السنبلاوين العام.

كما أكد مكي أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة وذلك لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور ودعى جميع الأطباء للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الامثل والحصول على خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي في ظل جائحة كورونا وبناء على تعليمات وزارة الصحة.