"صحة الإسكندرية": فحص أكثر من 70 مليون مواطن خلال مبادرة 100 مليون صحة

الإسكندرية جاكلين منير

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ندوة بعنوان "المنظومة الصحية ورؤية مصر 2030" بحضور ممثلين من المؤسسات الحكومية.

وتحدثت بالندوة الدكتورة مها حسيب مدير التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن أهداف خطة مصر للتنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية والتي انطلقت في اتجاهين هما إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، وأيضًا تطوير وتأهيل العنصر البشرى، والاتجاه الثاني نحو إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بداية من الأطفال وحتى كبار السن.

وأشارت الدكتورة شيماء صبري مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إلى المنظومة الصحية في مصر وتشمل الوحدات الصحية التي تقدم رعاية أولية من خلال 110 وحدات صحية منتشرة في انحاء مصر وأيضا المستشفيات التي تقدم الرعاية الثانوية ، كما عرضت أهم المبادرات الرئاسية وهي حملة 100 مليون صحة للكشف عن وعلاج فيروس سي حيث تم فحص أكثر من 70 مليون مواطن وتقديم العلاج إلي 2,2 مليون مواطن، ومبادرة صحة المرأة وتستهدف السيدات فوق 18 سنة وتشمل فحص الثدي وقياس الضغط والسكر والسمنة وتقديم العلاج مجانا، وأيضا مبادرة الأم والجنين وتستهدف الحوامل من خلال اجراء التحاليل والأشعة خلال فترة الحمل، ومبادرة ضعف السمع للمواليد الجدد حتي 28 يوم وتوفير العلاج المبكر لهم، ومبادرة "حقك تنظمي " لتنظيم الاسرة وتقديم الوسائل مجانا ، ومبادرة الاعتلال الكلوي والامراض المزمنة لقياس السكر التراكمي والكوليسترول والدهون الثلاثية ، ومبادرة الكشف عن الانيميا والسمنة والتقزم للأطفال في المرحلة الابتدائية ويتم تنفيذها من خلال مستشفيات التأمين الصحي ، ومبادرة الكشف عن الامراض الوراثية .

وعرضت الدكتورة شيماء صبرى مبادرة رعاية المسنين والتي بدأت بصورة تجريبية بالتعاون مع وزارة التضامن في عدد من دور المسنين لإجراء تحاليل السكر والضغط ورسم القلب وكشف لقاع العين ، كل ذلك بهدف تغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل في ظل السعي إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التي توفر دعما لمحور "بناء الإنسان صحيا" في المقام الأول .