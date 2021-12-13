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الصحة: فحص 1.4 مليون مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى خلال 3 أشهر مجانا

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:28 م
الصحة: فحص 1.4 مليون مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى خلال 3 أشهر مجانا الكشف المبكر على الامراض المزمنة
كتب ــ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و400 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عبدالستار المدير التنفيذي لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمن.
 
وأضاف الدكتور عماد عبدالستار، أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".
 
وطالب المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.
 
اختبار الكشف المبكر
اختبار الكشف المبكر

جانب من الكشف
جانب من الكشف

الكسف المبكر على الامراض المزمنة
الكشف المبكر على الامراض المزمنة
 

الاعتلال الكلوى

الصحة

الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى

الامراض المزمنه

اخبار الصحة

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