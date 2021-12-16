شاهد أعمال تطوير وتجميل عروس المشاتى إستعداداً لأعياد الكريسماس بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تتسابق جهود محافظة أسوان لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى لعروس المشاتى إستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد المجيد في ظل توقعات بزيادة معدلات الحركة السياحية للإستمتاع بتنوع منتجها السياحى الأثرى والثقافي والبيئى والعلاجى والسفارى والترفيهيى.



وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك متابعة ميدانية متواصلة لأعمال التطوير والتجميل الجارية حيث أن ملحمة العمل تشهدها الشوارع الرئيسية والداخلية بإشراف ميدانى من نائب المحافظ أحمد شعبان والسكرتير العام المساعد العميد محمد البنا ، مع تواجد مسئولي الجهات التنفيذية في الشارع على مدار اليوم.



وأشار إلى أن الأعمال تشمل تطوير الطرق والشوراع الجانبية من رصف مع رفع كفاءة البلدوات ودهانها ، بجانب تركيب بلاط الأنترلوك وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق والتي تضم أشجار النخيل وزهور الزينة ، مع تهذيب وتقليم الأشجار لتكون على هيئة أشجار الكريسماس ، بالإضافة إلى تكثيف المسطحات الخضراء على جانبي الأرصفة والطرق بعد دعمها بخط مياه عكرة ، فضلاً عن الإضاءات المتنوعة الألوان والمبهجة.



وكشف أشرف عطية عن أنه لأول مرة سيتم تركيب فوانيس إعلانات تبرز صور المعابد الأثرية والمعالم السياحية المتنوعة ، وهو الذى يتواكب مع تجديد وتحديث الجداريات ، وأيضاً دهان واجهات المباني والعقارات بلون موحد طبقاً للتنسيق الحضارى ، علاوة على ترميم التكاسى وكنس الأتربة والرمال ، ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والمناطق السكنية.









إضفاء الوجه الجمالى والحضارى على أسوان



الأعمال الجارية لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى بأسوان



الأعمال الجارية لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى على أسوان



الأعمال الجارية



جانب من الأعمال



متابعة ميدانية للأعمال الجارية لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى على أسوان



متابعة ميدانية للجهود والأعمال الجارية لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى بأسوان



متابعة ميدانية للجهود والأعمال الجارية لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى على أسوان



