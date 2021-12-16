زوج يسلم نفسه للشرطة بعد الاعتداء على زوجته وتعذيبها بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

سلم المتهم بتعذيب زوجته بمدينة كوم أمبو فى أسوان ، مساء اليوم، الخميس، نفسه لمركز شرطة كوم أمبو، وكانت الزوجة "ه.ع" حررت محضرا ضد زوجها "م.س" بمركز شرطة كوم أمبو فى محافظة أسوان، تتهمه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى كوم أمبو بوصول "ه.ع" تبلغ من العمر 27 سنة، ربة منزل، بها إصابات خطيرة، وانتقل إلى المستشفى رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وبعد 3 أيام قام المتهم بتسليم نفسه، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وتحدثت أسرة المعتدى عليها عن الواقعة لـ"اليوم السابع"، وقال والدها، إنه كان فى عمله وتلقى اتصالا من أسرته بأن ابنته تعرضت لحادث وهى الآن مصابة وموجودة فى المنزل، مضيفا أنه توجه على الفور إلى منزله للاطمئنان على ابنته.

وتابع الأب، أنها تعرضت للضرب والتعذيب لمدة 13 ساعة متواصلة على يد زوجها وأنها خافت تصارحه فى بداية الأمر خوفا على ابنها الذى كان بحوزة الزوج المتهم بعد أن هدد بقتله فى حالة إذا ذكرت الحقيقة.

وأوضح والد الزوجة، أنه تفاجأ بابنته مصابه بكدمات وجروح وآثار تعذيب فى وجهها وجسدها أدت إلى تغيير ملامح وجهها بالكامل وضعف صوتها وبالكاد تجيب على تساؤلاته، موضحا بأنه حرر محضرا بالواقعة حمل رقم 14468 جنح مركز شرطة كوم أمبو لسنة 2021.

وأشارت والدة الزوجة المعتدى عليها، إلى أن ابنتها البالغة من العمر 27 سنة، كثيراً ما تتعرض للضرب والإهانة على يد زوجها البالغ من العمر 35 سنة.

وتابعت، أن المرة الأخيرة كانت ابنتها تطالب زوجها بأن يجهز لها مصروفات للولادة وهى فى شهرها الثامن، لأنها تدرى ظروفه المادية خاصة وأنه يعمل باليومية، فكان ردة فعل الزوج بأنه ضربها بوحشية على وجهها وأخذ آلة حادة وجرحها فى أنحاء متفرقة من جسدها، وحلق شعرها، وتركها لمنزل أبيها لخوفه من أن تموت على يديه.