اليوم السابع
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رياضة كفر الشيخ: فتح باب التقديم للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:29 م
رياضة كفر الشيخ: فتح باب التقديم للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى المشروع القومي للبطل الألومبي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، فتح باب التقديم لانتقاء ناشئين جدد "بنين" للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى فى لعبة كرة السلة مواليد 2010/ 2011، وذلك من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتورعزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الأوراق المطلوبة للتقديم شملت " صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وصورة شخصية ورقم هاتف واتس اب للتواصل، وتقدم الأوراق بمقر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، "إدارة الأداء الرياضي الدور الثالث، خلال الفترة المتاح بها التقديم من 20 ديسمبر حتى 31 ديسمبر الجارى.

وقال محروس، إن مواصفات لياقة المتقدم من للناشئين، أن يكون طوله لا يقل عن 170 سم، جاء ذلك بمتابعة الدكتور جمال الشهاوي،المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى بكفر الشيخ ، ومدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.
المشروع القومي للبطل الألومبي
المشروع القومي للبطل الألومبي

 


كفر الشيخ

شباب ورياضة

مديرية الشباب والرياضة

لياقة بندية

محافظ كفر الشيخ

البطل الاولمبي

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