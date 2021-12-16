مدير شباب ورياضة الأقصر يلتقي منسق حياة كريمة لمناقشة المشروعات الجديدة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بالمهندس محمود صادق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، لمناقشة مشروع الشباب والرياضية ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وخلال اللقاء مناقشة مشروعات الشباب والرياضة بالقرى وذلك ضمن المبادرة، والتى تتضمن إنشاء ملاعب وإقامة مباني إدارية لعدد (27) مركز شباب بمدينة إسنا وكذلك وعدد (9) مراكز شباب بمدينة أرمنت، وبحضور حسين السيد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والمسئول عن ملف حياة كريمة بالمديرية.

كما عقد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماعاً موسعاً مع جميع العاملين بديوان عام المديرية، وذلك بحضور فتحي محمد خير وكيل الشباب بالمديرية، والدكتور محمد عبد الوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية، حيث تناول الاجتماع التوجيه بتطبيق قرار مجلس الوزارء بمنع دخول العاملين من غير الحاصلين على لقاح كورونا بمقر عملهم، والتنبيه المشدد على ضرورة حصول العاملين على لقاح كورونا حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم داخل ديوان عام المديرية.

وقد تناول الاجتماع أهم المشكلات والمعوقات التي تعوق العمل خلال الفترة السابقة، وكذلك تناول بعض الإنجازات الخاصة بالمديرية خلال الفترة السابقة، حيث أكد صلاح رشوان أن هذه الإنجازات إنما ثمرت أعمال جميع العاملين بالمديرية، ووجه بضرورة الابتعاد عن المشكلات الشخصية بين العاملين وإبداء مصلحة العمل داخل ديوان عام المديرية عن المصالح الشخصية.

كما وجه مدير شباب ورياضة الأقصر، خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع العاملين في سبيل نجاح العمل داخل ديوان عام المديرية، كما تناول الاجتماع بالتوجيه بقرارات مجلس الوزراء على تفعيل وتطبيق غرامة التدخين والتنبيه على جميع العاملين بضرورة الامتناع عن التدخين داخل المكاتب بديوان عام المديرية.



شباب ورياضة الأقصر تبحث مشروعات حياة كريمة



مدير شباب ورياضة الأقصر يلتقي بمنسق مبادرة حياة كريمة بالأقصر