روسيا تدعو الاتحاد الأوروبى لإجراء مشاورات جماعية حول الأمن السيبرانى

كتبت: هناء أبو العز





وقال كروتسكيخ - لوكالة تاس الروسية، اليوم الخميس، كنا نضغط من أجل إجراء مشاورات جماعية بشأن الأمن السيبراني مع الاتحاد الأوروبي. أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ، أن روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي للدخول في مشاورات جماعية بشأن الأمن السيبراني وقال كروتسكيخ - لوكالة تاس الروسية، اليوم الخميس، كنا نضغط من أجل إجراء مشاورات جماعية بشأن الأمن السيبراني مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدبلوماسي، أن مناقشات روسيا مع عدد من الشركاء الأوروبيين بشأن المشاكل ذات الصلة تم تكثيفها في الآونة الأخيرة، وأجريت محادثات ممتازة واسعة النطاق مع فرنسا وهولندا وألمانيا، وهناك خطط لإجراء محادثات ومشاورات حول أمن المعلومات مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

وقدمت روسيا في يوليو الماضي إلى الأمم المتحدة مشروع اتفاقية حول مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية.